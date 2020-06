Teenage Mutant Ninja Turtles Crossing : le générique des Tortues Ninja refait dans Animal Crossing : New Horizons

Il y a quelque temps, on vous a montré le générique des Power Rangers refait à la sauce Animal Crossing (souvenez-vous.) Swerpee, le fan derrière cette facétie, remet le covuert en s'amusant cette fois-ci à refaire le générique de l'ancienne série animée Les Tortues Ninja. Comme pour les Power Rangers, Swerpee a repris plan par plan le générique du dessin animé et a essayé de le reproduire dans Animal Crossing : New Horizons. Pour voir à quoi cela ressemble, la vidéo est à découvrir ci-dessous.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Youtube