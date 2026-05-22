LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir : détails, prix, poids et date de sortie sur Nintendo Switch 2

LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir est disponible depuis le 22 mai 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S... Mais malheureusement, pas encore sur Nintendo SWITCH 2. Avec sa nouvelle console, Nintendo peut enfin goûter aux joies des jeux multi-plateformes mais il y a encore parfois un peu de retard à l'allumage. En même temps mieux vaut patienter un peu qu'avoir une version mal optimisée...

C'est le cas avec LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir et il va falloir être encore un peu patient avant de pouvoir y jouer sur Nintendo SWITCH 2..

Nintendo vient en effet de dévoiler la date de sortie du jeu avec un nouveau trailer : LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir ne sera disponible qu'en septembre prochain.

Dans la foulée, Nintendo a ouvert les précommandes sur l'eShop et mis à jour la fiche du jeu. Grâce à cela on apprend que la version standard du jeu coûtera 69,99€ tandis que l'édition Deluxe reviendra à 89,99€ . Il pèsera 24,4 Go.

L'édition Deluxe contiendra le jeu original + trois packs thématique dont le pack Trilogie Arkham. Chaque pack contiendra 7 nouveaux costumes (1 pour chaque personnage jouable), 1 batmobile et des accessoires pour personnaliser sa Batcave. L'édition contiendra aussi le pack Chaos qui permettra de faire une Folie à deux avec le Joker et Harley Quinn qui deviendront donc les anti-héros du jeu en mettant le chaos dans els rues d'Arkham. Ils auront même droit à une mission spéciale ou ils devront s'évader ensemble de l'asile d'Arkham. Pour plus de détails, retrouvez les captures d'écran de la fiche eShop du jeu ainsi que le nouveau trailer de LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir.

Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Deviens le Chevalier noir et affronte les pires super-vilains DC de Gotham City dans un jeu d'action-aventure en monde ouvert développé par TT Games, le studio primé à l’origine de LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker. Plonge dans une aventure qui te fera découvrir l'ascension de Batman, des entrainements du jeune Bruce Wayne au sein de la Ligue des Ombres jusqu’à sa transformation en héros de Gotham et la fondation d'une nouvelle famille d'alliés avec Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing et Batgirl. Fais face à une menace toujours plus grande provenant des ennemis les plus mythiques de Batman en affrontant le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane et bien d'autres. Incarne Batman à travers un nouveau système de combat exaltant, qui allie combos fluides, techniques furtives et compétences de détective afin de combattre le crime dans les rues et sur les toits de Gotham City. Pilote une gamme complète de Batmobiles et de Batcycles, y compris le légendaire Tumbler, en te baladant dans Gotham City en monde ouvert et immersif. Utilise ton grappin, plane et conduis dans la ville avec agilité et vitesse, tout en découvrant des crimes, défis, récompenses, secrets et lieux emblématiques tels que l’Asile d'Arkham, Ace Chemicals ou la Tour Wayne. Prêt à construire ta légende et protéger Gotham City ?

LEGO Batman : La Légende du Chevalier Noir est désormais attendu le 19 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2.

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