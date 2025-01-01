LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir annoncé sur Nintendo Switch 2

C'est à l'occasion des Game Awards que Warner Bros. Games et DC ont annoncé que LEGO® Batman™ : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 29 mai 2026 sur supports concurrents. Côté Nintendo, une sortie est bien prévue sur Nintendo Switch 2, mais nous n'avons pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la dent. En attendant, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

​Lors de l'annonce faite pendant les Game Awards, le public a pu découvrir un tout nouveau trailer offrant un premier aperçu du gameplay dynamique de plusieurs personnages jouables et de super-vilains DC.

​

​Aux côtés du Chevalier Noir pour sauver Gotham City, on retrouve Robin avec son fidèle lance-grappin, Nightwing et son bâton de combat, Batgirl et son piratarang polyvalent, et Catwoman avec son fouet emblématique et son fidèle chaton – tous dotés de capacités uniques, d'arbres de progression, de combos et de gadgets.

​

​Le trailer a également révélé de nouveaux super-vilains DC que les joueurs affronteront, tels que Double-Face, Poison Ivy, Firefly et Mr. Freeze, ainsi que d'autres membres des Lascars, comme le Joker, le Pingouin, Ra's al Ghul et Bane. De plus, les fans pourront apercevoir l'emblématique Batmobile de Batman : la série animée et la Batmoto des films The Dark Knight et The Dark Knight Rises, qui pourront être utilisés pour parcourir le monde ouvert du jeu.