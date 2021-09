Le Nintendo Direct de cette nuit tombe pile le jour de l'anniversaire des 132 ans de Nintendo

Cette nuit, Nintendo devrait dévoiler son programme des mois à venir sur Nintendo Switch avec un nouveau Nintendo Direct. On espère une mise à jour pour accueillir la Switch Oled, des jeux Virtual Console pour rejouer aux jeux d'hier et , bien sûr des tas de surprises et découvrir les jeux de demain. Bref : on veut du rêve ! C'est un peu la magie de Nintendo qui nous fait retomber en enfance à chaque fois en nous mettant des petites étoiles plein les yeux... Et dire que ça fait, jour pour jour, 132 ans que ça dure ! En effet, aujourd'hui cela fait 132 ans que Fusajiro Yamauchi a créé à Kyoto au Japon, Nintendo Koppai, une petite société de fabrication artisanale de cartes Hanafuda qui allait au fil des ans se développer et devenir à 'arrivée l'une des plus importantes société de jeux vidéo au monde.

Evidemment la question que l'on est en droit de se poser est : Nintendo a-t-il sciemment attendu ce jour pour diffuser son Nintendo Direct ? Et si oui, faut-il attendre à une surprise ou plusieurs surprises ? Quel(s) cadeau(x) Nintendo pourrait-il bien offrir aux joueurs pour son anniversaire ?! On a déjà évoqué quelques pistes mais ce qui est bien, c'est qu'on aura pas longtemps à attendre pour le découvrir. Pour suivre le Nintendo Direct et avoir toutes les infos, rendez-vous sur cette page.