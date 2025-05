Le Louvre annonce la fin du guide audio sur la New Nintendo 3DS

Cela restera une des grandes fiertés de Shigeru Miyamoto.

Depuis 2013 , le Louvre est doté d'un guide audio New Nintendo 3DS permettant de visiter le musée et d'apprécier les plus emblématiques œuvres d'art en 3D et en haute résolution.

Toujours en place actuellement, mis à jour et synchronisé avec près de 500 antennes dissimulées dans le musée, l'audio guide peut être actuellement loué pour 6€ sachant qu'une version cartouche exclusive est (ou était) en vente dans la librairie-boutique du Louvre (et qu'une version numérique était en vente sur l'eShop de la 3DS).

Il faut cependant croire que toutes les bonnes choses ont une fin puisque près de douze ans après son apparition, le guide audio de la New Nintendo 3DS s'apprête à tirer sa révérence;

En effet, le célèbre musée annonce que l'audio guide de Nintendo sera finalement remplacé en septembre 2025 par un autre système. A ce stade, on ne sait pas encore si Nintendo a été une nouvelle fois sollicité par le musée pour créer ce nouveau système mais évidemment, nous vous tiendrons au courant.

En attendant, vous pouvez encore vous balader avec la 3DS spéciale créée pour le musée sachant, qu'évidemment, vous pourrez toujours ensuite continuer à visiter virtuellement les allées du musée, si vous avez eu la bonne idée de vous procurer la version commerciale du Nintendo 3DS Guide : Louvre.

Présentation du Nintendo 3DS Guide : Louvre

, français, espagnol, italien, portugais, allemand, japonais, coréen et chinois. Avec le suivi de géolocalisation, pour vous aider à trouver votre chemin.

Informations essentielles sur l'histoire du palais et de ses œuvres d'art. Nos visites s'adressent aux adultes et aux familles. Elles sont également disponibles en langue des signes française et en audiodescription (en français uniquement).

. Une personne peut acheter jusqu'à six billets d'entrée et louer jusqu'à six audioguides. La location nécessite le dépôt d'une pièce d'identité valide. Contactez-nous pour plus de détails ici . Les guides audio de la console New Nintendo 3DS cesseront de fonctionner en septembre 2025, pour être remplacés par un nouveau système.

