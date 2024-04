Nintendo dévoile l'implication "en chanté" du compositeur légendaire Koji Kondo dans Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder est encore une grande réussite de Nintendo. Le jeu est à la fois familier et totalement nouveau, très accessible mais non dénué de challenge. D'ailleurs, les niveaux du dernier monde sont assez démoniaques- surtout le dernier.

L'une des grandes nouveautés du jeu, outre l'effet des graines prodiges, tient dans l'utilisation de badges spéciaux qui selon les cas, donnent de nouveaux pouvoirs à Mario et ses amis et peuvent tout aussi bien faire figure de bonus que de malus. Réussir à jouer avec un Mario rebondissant, ou pire, avec un Mario invisible est un challenge pour le moins relevé qui n'est clairement pas à la portée de tous !

Au cours de la Game Developers Conference (GDC) qui s'est tenue en mars dernier à San Francisco, les développeurs du jeu ont tenu un panel au cours duquel, ils ont révélé quelques secrets de fabrication. Nous vous en avons déjà relayé quelques-uns, notamment des séquences coupées et des idées non inutilisées dans le jeu final.

Lorsqu'on est fan de jeu, c'est toujours très intéressant de découvrir l'envers (et parfois même, l'enfer) du décor grâce à des anecdotes et des secrets de fabrication Pour Super Mario Bros. Wonder, à priori, les idées ont fusé dans tous les sens et tous les membres de l'équipe ont été sollicités pour trouvé des effets délirants et inattendus.

Grâce à GamesRadar, on découvre que même l'illustre Koji Kondo, le compositeur légendaire du thème iconique de Super Mario, et sound director sur le jeu, a mis la main à la pate en imaginant un effet de fleur prodige tout à fait étonnant. Son idée a été recallée (ou presque) mais si elle avait été retenue, le Mario du jeu se serait transformé en un Mario réaliste et humain (comme tiré d'un film) et aurait progressé dans le niveau en fredonnant la musique de fond et en reproduisant les différents effets sonores du jeu !

Cependant aussi délirante soit-elle, les développeurs ont estimé qu'outre les problèmes d'exécution que cela impliquait, transformer Mario en personnage de film, n'apportait rien en terme de gameplay puisque le personnage se serait dirigé de la même façon. Cependant, ils ont gardé l'idée d'un badge remplaçant les effets sonores classiques du jeu par des bruitages vocaux. Mieux : ils ont demandé à Koji Kondo lui-même d'enregistrer ces bruitages et c'est donc sa voix que l'on entend, à la place des effets classiques, lorsque Mario saute, entre dans un tuyau ou glisse le long d'un mat de fin de niveau !

Pour rappel, ce badge nommé, très justement, "Effets Vocaux" est le 24eme et ultime badge du jeu. Pour l'obtenir, faut s'accrocher. Il faut traverser tous les niveaux du monde spécial (dont le fameux ultime niveau démoniaque !) en maîtrisant tous les effets de tous les badges du jeu !

Honnêtement, cet ultime badge est un peu la cerise sur le gâteau. Il n'apporte rien au niveau du gameplay mais il est vraiment très amusant (pour ne pas dire "fun") et c'est un vrai plaisir de découvrir les nombreux bruitages, souvent farfelus parfois inattendus, qu'il provoque. Et plus encore aujourd'hui que l'on sait qui se cache derrière !

Si vous ne savez pas de quoi on parle, retrouvez une vidéo montrant cet ultime badge en action dans une vidéo trouvée sur le net.

Pour rappel, Super Mario Bros. Wonder est disponible actuellement en boutique ou sur l'eShop. Et pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet.

Crédits images : @kobunheat

Source : Gamesradar