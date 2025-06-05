Kena : Bridge of Spirits débarque sur Nintendo Switch 2 - Premières images et détails de la version Switch 2

Le studio americain Ember Lab vient d'annoncer l'arrivée de son jeu d'aventure Kena : Bridge of Spirits ce printemps sur Nintendo SWITCH 2.

Une bonne nouvelle même si on aurait aimé, dans la foulée, une annonce concernant sa suite, Kena: Scars of Kosmora, attendue cette année sur PC et PS5.

Pour mémoire, Kena : Bridge of Spirits est un jeu d'aventure qui a fait sensation lors de sa sortie en 2021 sur Pllaystation et Xbox. La version Switch 2 de Kena : Bridge of Spirits contiendra tout le contenu Anniversaire, des tenues pour Kena un mode game+ et proposera des "combats repensés et plus difficiles".

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer et la présentation de sur Nintendo Switch 2.

Kena : Bridge of Spirits est attendu ce printemps sur Nintendo SWITCH 2.

Kena: Bridge of Spirits est sorti initialement sur les plateformes PlayStation en septembre 2021 et a remporté plusieurs prix, dont ceux du Meilleur Jeu Indépendant et du Meilleur Premier Jeu Indépendant aux Game Awards 2021. Figurant parmi les jeux indépendants les plus appréciés de ces dernières années, il plonge les joueurs dans un univers enchanteur et mystérieux, mêlant exploration, énigmes, combats dynamiques et un récit captivant. Les joueurs incarnent Kena, une jeune guide spirituelle, en quête d'elle-même, tandis qu'elle restaure l'équilibre d'un village ancestral au sein d'un environnement autrefois florissant La version Nintendo Switch 2 inclut le contenu téléchargeable Anniversaire, qui propose des Pierres de charme, des Épreuves de guide spirituel, des tenues pour Kena et des options d'accessibilité. Elle comprend également le mode Nouvelle partie +, permettant aux joueurs ayant terminé le jeu de recommencer l'aventure de Kena en conservant toutes leurs compétences débloquées, y compris les améliorations, les tenues, la Pourriture et bien plus encore, ainsi que des combats repensés et plus difficiles. Kena : Bridge of Spirits propose aux joueurs un jeu d'action-aventure mêlant récit captivant, exploration, énigmes et combats dynamiques. Incarnez Kena, une jeune guide spirituelle à la recherche du sanctuaire sacré de la montagne, et libérez les esprits prisonniers d'un village oublié grâce à l'aide des Rot, ses adorables (mais puissants) compagnons spirituels. Principales caractéristiques de Kena : Bridge of Spirits : Trouvez et liez-vous d'amitié avec les esprits de la Putréfaction, timides et insaisissables, disséminés dans la forêt, et débloquez leurs capacités pour vous aider à débarrasser le village de la corruption.

Explorez un monde autrefois majestueux , regorgeant de recoins et de cachettes, et découvrez des secrets et des récompenses, notamment des Chapeaux de Putréfaction pour personnaliser vos compagnons Putréfiés.

Découvrez des pierres de charme aux avantages et inconvénients qui vous permettront de personnaliser votre style de jeu. Débloquez de nouvelles zones en découvrant et en rapportant le courrier spirituel laissé par les esprits perdus.

Plongez dans des combats effrénés et affrontez les Esprits Corrompus qui défient Kena à chaque tournant. Maîtrisez vos compétences d'attaque au corps à corps et à distance, contrôlez les pouvoirs de vos compagnons corrompus et améliorez vos capacités. Participez aux Épreuves des Guides Spirituels pour débloquer des récompenses et perfectionner vos aptitudes afin de devenir un Guide Spirituel accompli.

Recommencez votre aventure à zéro avec le mode Nouvelle partie + et découvrez de nouvelles rencontres, des défis plus importants et des ennemis uniques. Kena: Bridge of Spirits sera disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch 2 au printemps 2026. Le jeu est actuellement disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PlayStation 5 et PlayStation 4, ainsi que Xbox Series X|S et Xbox One.

