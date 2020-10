Joy-Con Drift : Nintendo contre-attaque et cherche à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un "vrai problème"

Comme vous le savez sûrement, si vous êtes possesseurs de Nintendo Switch, les Joy-Con de la console ont tendance a (plus ou moins rapidement) ne plus répondre correctement. Dans certains cas, le stick des Joy-Con n'en fait même qu'à sa tête, faisant bouger personnages et caméra à l'écran même lorsque les joueurs n'y touchent pas. C'est ce qu'on appelle le fameux "Joy-Con Drift" (qui fait "dériver" certains éléments à l'écran.) Un problème récurrent même s'il n'a jamais été clairement identifié et que sous cette appellation, les joueurs ont tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi, dès que leurs Joy-Con répondent mal.

Quoiqu'il en soit, une chose est certaine : les plaintes de joueurs s'amoncellent au point que des recours devant la justice ont été entrepris aux Etats-Unis (voir ici) mais aussi, récemment en France (voir là) par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir qui accuse Nintendo de sciemment continuer à produire des Joy-Con défectueux et, donc, d'une certaine manière "d'obsolescence programmée"... Du côté de Nintendo, la société japonaise n'a jamais explicitement nommé le problème mais a toujours renvoyé les joueurs mécontents vers son SAV allant même jusqu'à réparer les Joy-Con hors garantie (voir ici la marche à suivre). Récemment, le président de Nintendo s'est tout de même excusé pour tous les soucis liés aux Joy-Con rappelant que pour Nintendo, la qualité des produits était primordiale.

Il n'empêche, en vue des actions en justice qui s'annoncent, Nintendo se prépare à contre-attaquer... Ainsi, le cabinet d'avocat américain, Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK & D) qui défend les intérêts de Nintendo, a ouvert une adresse mail (nintendoclassaction@chimicles.com ) pour recueillir jusqu'au 16 octobre prochain les témoignages des joueurs afin de démontrer que le Joy-Con Drift n'est pas "un vrai problème" et qu'il n'a d'ailleurs "causé aucun inconvénient à personne". ! Pour cela, le cabinet d'avocat demande aux joueurs- pour ne pas dire aux fans, de se filmer dans de courtes vidéos dans lesquels ils racontent leurs expériences avec la Nintendo Switch mais aussi avec le SAV de la société. L'objectif est de montrer que même s'il y a des problèmes, Nintendo s'en occupe et que les premiers intéressés, les joueurs, ne lui en tiennent pas rigueur et au contraire sont très heureux, et même toujours prêts à acheter des produits Nintendo !

Alors, est-ce la bonne stratégie ? Seul l'avenir nous le dira..

Source : Reddit