IKEA crée une version Animal Crossing : New Horizons de son catalogue 2021

Animal Crossing : New Horizons continue d'inspirer les joueurs du monde entier mais aussi de servir de support publicitaire à de nombreuses marques qui surfent sur l'engouement autour du jeu de Nintendo. Ainsi aujourd'hui, on découvre qu'IKEA ( version Taiwan) a reproduit son catalogue 2021 dans Animal Crossing : New Horizons ! Le résultat est assez stupéfiant tant les deux univers se marient finalement plutôt bien... Mais comme d'habitude nous vous en laissons juge en feuilletant quelques images du catalogue sur cette page.

Source : Facebook