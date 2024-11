Yasuaki Iwata, le compositeur de Zelda Breath of The Wild et Animal Crossing a quitté Nintendo

C'est une nouvelle qui date de juillet 2023 mais dont on vient de prendre connaissance.

Yasuaki Iwata, l'un des compositeur de Mario Kart 8, The Legend of Zelda Breath of The Wild et d'Animal Crossing : New Horizons a quitté Nintendo.

Survenu l'année dernière , ce départ n'a toutefois été rendu public qu'il y a quelques jours par l'intéressé lui-même via un message posté sur le réseau X. Retrouvez la traduction de ce message sur cette page.

J'ai une annonce tardive à faire.

En juillet de l'année dernière, j'ai pris une nouvelle direction en quittant mon poste chez Nintendo.

J'aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui m'ont soutenu au fil des ans, à ceux qui ont apprécié mon travail et à tous ceux qui ont écouté la musique dans le cadre des projets auxquels j'ai participé.

J'ai travaillé sur de nouveaux projets depuis mon départ, et j'espère avoir l'occasion d'en partager certains avec vous dans un avenir proche. Si certains souhaitent continuer à suivre mon parcours, je leur en serais vraiment reconnaissante et j'espère que vous attendez avec impatience la suite des événements.

Merci beaucoup pour votre soutien continu !

Yasuaki Iwata a donc quitté Nintendo après 10 ans de bons et loyaux service, pour de nouvelles aventures qui pour le moment restent mystérieuses... Vous pouvez évidemment retrouver ces compositions pour The Legend of Zelda Breath of The Wild et d'Animal Crossing : New Horizons sur l'application Nintendo Music.

,

Lire aussi :