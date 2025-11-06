Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau se lance sur Nintendo Switch 2 avec une première mise à jour - Tous les détails

C'est le nouveau Zelda de l'année et il est canon- dans tous les sens du terme. Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est désormais disponible sur Nintendo Switch 2.

Et comme souvent, le jeu débarque accompagné par une première mise à jour. Retrouvez le détail de ce patch ci-dessous ainsi que son trailer de lancement.

Notes de la mise à jour 1.0.1 (publiée le 5 novembre 2025 ) d'Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Problèmes résolus Correction d'un problème où la progression s'arrêtait lorsque le joueur découvrait un Korogu dans certaines conditions en mode écran partagé à deux joueurs.

Correction d'un problème où l'écran devenait noir et il était impossible de progresser en quittant un combat pendant l'animation de « Compteur temporel ».

Correction d'un problème où la progression s'arrêtait parfois lors du lancement d'une bataille, après avoir quitté la communication pour le GameShare.

Plusieurs autres problèmes ont été résolus. Fonctionnalité ajoutée Ajout d'une fonction de raccourci (touche Y) aux quêtes annexes sur l'écran de la carte.

Pour rappel, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est disponible depuis le 6 novembre 2025 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour tout savoir sur le jeu, lire notre test complet.

Lire aussi : HYRULE WARRIORS : Les Chroniques du Sceau dévoile son poids imposant sur l'eShop de la NSW2

Le destin de l’ancienne Hyrule est en jeu dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau. Rejoignez la princesse Zelda pour combattre les forces obscures du roi démon Ganondorf qui envahissent le royaume, et découvrez le début de ce chapitre inédit de l’histoire d’Hyrule, qui mènera finalement aux événements de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le roi Rauru et la princesse Zelda doivent mener une défense désespérée contre une invasion qui déterminera le sort du royaume. La survie même d’Hyrule et de son peuple repose sur le courage des héros prêts à s’unir contre la légion de Ganondorf. Parmi les différents personnages que vous rencontrerez au cours de l’aventure, vous découvrirez de nouveaux visages tels que Calamo, un Korogu turbulent qui erre dans Hyrule à la recherche d’un endroit où s’installer, et le Golem mystérieux, capable de se transformer et de voler dans les airs. Lors de votre périple, vous rencontrerez également des personnages plus familiers. Aux côtés de la princesse Zelda, vous ferez la connaissance des sages légendaires, notamment d’Agraston, le chef très mondain des Gorons, de Qia, la courageuse reine des Zoras, et de Raphica, l’intelligent chef des Piafs. Pour défendre le royaume, ces héros devront faire front commun face à l’invasion de Ganondorf. En faisant collaborer deux personnages, vous pourrez déclencher de puissantes attaques synchros qui vous donneront l’avantage au combat. Différentes combinaisons de personnages produiront différents effets d’attaques synchros. Certains d’entre eux pourront par exemple conférer des bonus aux personnages ou invoquer des golems que vous pourrez contrôler. Essayez différents binômes pour tenter de porter des coups dévastateurs à vos adversaires. Rassemblez vos alliés et utilisez leurs capacités emblématiques pour vaincre des hordes d’ennemis dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, disponible dès le 6 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Et toujours :

Source : Nintendo