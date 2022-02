Voyez la vie en grand ! Amusez-vous à agrandir le décor grâce à ce glitch de Légendes Pokémon : Arceus

Si vous voyez quelqu'un jouer à Légendes Pokémon : Arceus et s'amuser à faire tourner son personnage comme une toupie, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il s'agit simplement d'un joueur qui essaie de déclencher le glitch du moment. Découvert par un joueur qui se baladait dans les Terres immaculées et qui, allez savoir pourquoi, s'est mis à tourner autour de Nacchara sans s'arrêter, ce glitch a comme effet de faire grandir un élément du décor comme si c'était un ballon que l'on gonflait. Plus le personnage court, plus l'élément grandit... C'est très bizarre. d'après certains joueurs sur twitter, cela pourrait venir du "vecteur d'échelle qui serait incrémenter de façon incorrecte"... A partir de là, beaucoup de joueurs se sont mis à tourner un peu partout dans l'espoir de déclencher le glitch avec plus ou moins de succès... A priori, il fonctionnerait à Rusti-Cité... sur le tablier d'un commerçant. Et dire que certains se crèvent à faire des jeux remplis d'action et d'aventure alors qu'avec un glitch on s'amuse comme des fous. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager vos expériences en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour voir ce qu'on en pense, retrouvez notre test complet ICI. Voir aussi la revue de presse du jeu compilant tous les tests déjà publiés. Voir aussi nos vidéos en francais du titre et nos news précédentes.

#PokemonLegendsArceus #NintendoSwitch you don't even need to circle her to do the glitch pic.twitter.com/tULNvNjAyZ — Blazing Nova (@Blazing_Nouva) February 15, 2022

Source : Nintendolife

, ,