ELDEN RING Tarnished Edition s'annonce impressionnant sur Nintendo Switch 2 - Nouvelle vidéo de gameplay

ELDEN RING Tarnished Edition se fait attendre sur Nintendo SWITCH 2 mais c'est a priori pour le mieux si on en croit les séquences de gameplay postées par Bandai Namco sur le site du jeu. Pour juger par vous-même, retrouvez sur cette page la vidéo postée par Nintendo Everything ou rendez-vous sur le site du jeu.

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Pour mémoire, ELDEN RING Tarnished Edition inclura le jeu de base, l’extension SHADOW OF THE ERDTREE, des options de personnalisation et une nouvelle armure. Plus de détails avec la présentation du jeu ci-dessous.

ELDEN RING Tarnished Edition est attendu le 28 août 2026 sur Nintendo SWITCH 2.

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Avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus dans le mondee, ELDEN RING est un jeu de rôle et d’action multirécompensé prenant place dans un univers de dark fantasy totalement unique. ELDEN RING Tarnished Edition inclut le jeu original ELDEN RING, l’extension SHADOW OF THE ERDTREE, une nouvelle armure ainsi que des options de personnalisation pour l’apparence de Torrent*. ELDEN RING Tarnished Edition sortira sur Nintendo Switch 2 le 28 août 2026. *Le contenu additionnel de ce jeu sera également disponible sur les autres plateformes. Un nouvel univers de fantasy Explorez l'Entre-terre, un nouveau monde de fantasy conçu par Hidetaka Miyazaki, créateur de l'incontournable série de jeux vidéo DARK SOULS, et George R. R. Martin, auteur de la série de romans de fantasy au succès mondial Le Trône de fer. Partez en quête du puissant et mystérieux Cercle d'Elden. Rencontrez des adversaires à l'histoire riche, des personnages qui pourront devenir vos alliés comme vos ennemis, et de redoutables créatures. L'Entre-terre, un monde grandiose à explorer ELDEN RING propose d'immenses et prodigieux paysages, parsemés d'obscurs et tortueux donjons reliés naturellement entre eux. Arpentez ce monde époustouflant à pied ou à dos de monture, en solitaire ou avec d'autres joueurs, et immergez-vous dans ses plaines verdoyantes, ses marécages suffocants, ses montagnes vertigineuses, ses châteaux lugubres et bien d'autres lieux majestueux, le tout dans un terrain de jeu d'une envergure jamais vue dans un titre FromSoftware. Un gameplay qui redéfinit tout un genre Créez votre personnage dans ce nouvel Action-RPG, définissez votre propre style de jeu en testant un vaste arsenal d'armes, de sorts et de techniques à découvrir lors de votre aventure. Jetez-vous dans la mêlée, éliminez furtivement vos ennemis un à un, ou faites appel à vos alliés. Avec d'innombrables options à votre disposition, vous serez entièrement libre d'aborder l'exploration et le combat comme bon vous semble.

Et toujours :