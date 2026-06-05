ELDEN RING Tarnished Edition aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch 2

Après nous avoir annoncé la sortie de ELDEN RING Tarnished Edition le 28 août prochain sur Nintendo Switch 2, il nous manquait encore quelques informations concernant la distribution du jeu en Occident. FROMSOFTWARE vient ainsi de donner de nouvelles informations sur ce point. Les précommandes de la version dématérialisée démarreront sur l'eShop à partir du 11 juin. Une édition physique sera également de la partie, et proposera un étui exclusif, une affiche mettant en avant les personnages, ainsi que des signes à télécharger via un code dédié. L'édition physique sera néanmoins proposée au format Game Key Card.

Avec plus de 28 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ELDEN RING est un RPG d'action primé se déroulant dans un monde de dark fantasy authentique. Explorez des donjons tortueux et triomphez de combats de boss épiques. ELDEN RING Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 inclut le jeu de base, SHADOW OF THE ERDTREE, ainsi que de nouvelles armes, des armures, des apparences pour Torrent, et plus encore.

ELDEN RING Tarnished Edition

Date de Sortie : 28 août 2026

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Nintendo Switch 2 『ELDEN RING Tarnished Edition』パッケージ版の予約受付を随時開始しています。ゲームソフトに加え、特典の「素性＆地図ポスター」と「ジェスチャー（コード）」を、「オリジナル専用ケース」に同梱した数量限定の特別パッケージをご用意しています。… pic.twitter.com/rSPgM3cJTz — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) June 5, 2026

Source : Nintendo