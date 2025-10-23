ELDEN RING Tarnished Edition : sortie reportée en 2026 sur Nintendo Switch 2
Si vous l'attendiez au pied du sapin... Mauvaise nouvelle.
Bandai-Namco vient d'annoncer qu'ELDEN RING Tarnished Edition, initialement prévu cette année, ne sortira que l'année prochaine.
Alors que le développement de ELDEN RING Tarnished Edition se poursuit, nous avons décidé de reporter sa sortie à 2026 afin d'optimiser les performances. Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendent ce jeu avec impatience et les remercions pour leur soutien.
A priori, les développeurs ont besoin de plus de temps "afin d'optimiser ses performances" et c'est sans doute pour le mieux, certaines previews n'étant pas particulièrement rassurantes. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
ELDEN RING Tarnished Edition est donc désormais attendu en 2026 sur Nintendo SWITCH 2.
Lire aussi :Elden Ring : vidéo de la version Switch 2 en mode portable
Lire aussi : Star Wars Outlaws : Digital Foundry compare les versions Nintendo Switch 2 vs. Xbox Series
Lire aussi :
- Professeur LAYTON et le Nouveau Monde à Vapeur voit sa sortie repoussée en 2026
- BORDERLANDS 4 : sortie reportée et précommandes annulées sur Nintendo Switch 2
- TOUTES LES INFOS DU KIRBY AIR RIDERS DIRECT 2
Alors que le développement de ELDEN RING Tarnished Edition se poursuit, nous avons décidé de reporter sa sortie à 2026 afin d'optimiser les performances.— BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) October 23, 2025
Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendent ce jeu avec impatience et les remercions pour leur soutien.#ELDENRING pic.twitter.com/mGMLEjkwql