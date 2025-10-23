ELDEN RING Tarnished Edition : sortie reportée en 2026 sur Nintendo Switch 2

Si vous l'attendiez au pied du sapin... Mauvaise nouvelle.

Bandai-Namco vient d'annoncer qu'ELDEN RING Tarnished Edition, initialement prévu cette année , ne sortira que l'année prochaine .

Alors que le développement de ELDEN RING Tarnished Edition se poursuit, nous avons décidé de reporter sa sortie à 2026 afin d'optimiser les performances. Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendent ce jeu avec impatience et les remercions pour leur soutien.

A priori, les développeurs ont besoin de plus de temps "afin d'optimiser ses performances" et c'est sans doute pour le mieux, certaines previews n'étant pas particulièrement rassurantes. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

ELDEN RING Tarnished Edition est donc désormais attendu en 2026 sur Nintendo SWITCH 2.

