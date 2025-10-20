Pause Lecture – L’art d’Elden Ring : Shadow of the Erdtree chez Mana Books

Un dernier regard avant l’arrivée annoncée du mythe sur Nintendo Switch 2

Alors qu’on attend dans les semaines à venir la sortie d’Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2, Mana Books referme sa trilogie d’artbooks consacrée à l’univers de FromSoftware.

Avec L’Art de Elden Ring – Shadow of the Erdtree, l’éditeur signe une conclusion somptueuse, à l’image du DLC qu’il célèbre : un ouvrage de feu et d’ombre, de mystère et de splendeur, de beauté et d’horreur, dont l’incroyable couverture fait figure de note d’intention. Un livre comme un oracle, annonçant le retour d’un monde que l’on croyait déjà gravé dans la légende, sa renaissance sur console Nintendo après la sortie du premier Dark Souls sur Nintendo Switch première du nom.

L’exemplaire présenté dans cet article m’a été gracieusement envoyé par Mana Books que je remercie pour leur confiance.

Un livre à la hauteur du mythe

Ce troisième volume vient naturellement compléter les deux précédents, toujours disponibles et, eux aussi, d’une qualité remarquable. Ensemble, ils forment une véritable fresque, un triptyque visuel qui retrace la vision de FromSoftware pour son dernier chef-d’œuvre en date avec une cohérence rare.

Le travail éditorial de Mana Books force une fois de plus le respect avec sa couverture rigide, son grand format et son papier épais et lumineux. Les pages respirent et laissent toute leur place à des illustrations d’une intensité saisissante. C’est le genre d’ouvrage qu’on ouvre avec curiosité, qu’on manipule avec précaution et vers lequel on revient souvent pour contempler à nouveau la beauté de ce qu’il propose.

Et forcément, revoir ces lieux, ces visages, ces créatures que l’on pensait avoir laissés derrière soi, ravive le souvenir du voyage. Cette lumière, cette poésie des ruines, cette mélancolie qui plane sur le monde, la beauté macabre des ennemis, l’aura intimidante des lieux et la splendeur des boss.

Avant l’arrivée annoncée du jeu sur Nintendo Switch 2, cet artbook agit presque comme un présage : celui d’un monde prêt à renaître, encore une fois, sur les consoles de Nintendo.

L’art du détail et du secret

Rien n’est laissé au hasard dans la composition de cet ouvrage. Chaque planche semble pensée pour raconter une histoire sans un mot. FromSoftware maîtrise l’art de sa direction artistique, et Mana Books le restitue avec justesse.

On se perd dans les détails, les silhouettes, les jeux de lumière et l’incroyable beauté qui transparaît à chaque page.

C’est un artbook fidèle à la philosophie du studio. Comme dans les Souls, ce livre ne commente rien, mais il montre tout.

On regrettera seulement, comme dans les deux premiers tomes, l’absence de crédits individuels pour les artistes. Une habitude japonaise du collectif, compréhensible mais frustrante, tant certaines illustrations donnent envie de connaître le nom de ceux qui les ont conçues.

Second regret, l’absence de croquis préparatoires ou de concepts abandonnés. Mais connaissant l’imperméabilité du studio et sa faculté à recycler ses idées, on imagine sans peine que ces esquisses dorment encore quelque part, prêtes à réapparaître dans d’autres jeux ou d’autres mondes.

Un objet superbe, presque sacré

Vendu 39,90 €, le livre se situe au juste prix. Vu la qualité de l’impression et de la reliure, c’est même une excellente affaire. Ce n’est pas un simple produit dérivé, mais une véritable œuvre d’édition, conçue pour durer et s’admirer.

Attention toutefois, l’artbook spoil sans retenue. Boss, zones et créatures s’y dévoilent dans toute leur gloire.

Mais si vous avez déjà traversé l’Ombre de l’Arbre-Monde, ou si vous voulez simplement profiter du génie artistique de FromSoftware superbement transposé sur du papier glacé, sans vous acharner sur sa difficulté, vous tenez là un livre fascinant.

À l’approche des fêtes, difficile d’imaginer plus beau cadeau pour un amateur d’art vidéoludique ou un joueur encore marqué par l’Ombre de l’Arbre-Monde.

En conclusion

Avec L’Art de Elden Ring – Shadow of the Erdtree, Mana Books offre à FromSoftware un écrin à la mesure de son chef-d’œuvre.

C’est un artbook puissant, inspiré, presque mystique, qui conclut une trilogie d’exception.

Et pour moi, ce troisième tome marque un sommet. Ce DLC et ce livre ont sublimé tout l’amour que je portais déjà à Elden Ring, désormais hissé au rang des plus grands monuments du jeu vidéo, aux côtés de Zelda: Breath of the Wild.

FromSoftware a bâti un monde.

Mana Books le met en lumière de la plus belle des manières.



Pour commander l'ouvrage n'hésitez pas à passer par vos relais habituels ou vos libraires.