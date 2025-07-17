Donkey Kong Bananza : des évènements mensuels pour le DLC Île de DK et Course aux émeraudes - Tous les détails

Depuis septembre dernier , Donkey Kong Bananza, l'exclusivité Nintendo Switch 2 propose un DLC payant (à 19,99€ ) incluant l' Île de DK et la Course aux émeraudes qui est une série de défi qui consiste à ramasser un maximum d'émeraudes en un temps donné et qui permet de recevoir en récompense des statues des personnages et d'éléments du jeu afin de décorer son île.

Il s'agit d'une petite friandise accessible une fois le jeu terminé une première fois et qui permet surtout de se balader sur l'île iconique de Donkey, même si on en fait vite le tour.

Pour garder un semblant d'intérêt, Nintendo vient d'annoncer le lancement d'évènements mensuels, des défis spéciaux Course aux émeraudes qui rajouteront certaines conditions (comme choisir entre trois talents d'émeraude) pour, au bout du chemin, récupérer des statues spéciales.

Le premier défi "Rondelles à la pelle" aura lieu du 28 octobre à 9h CET au 4 novembre à 8h59 CET et permettra d'obtenir les statues d'Enguarde (de la série Donkey Kong Country) et de Bananza Kong (de Donkey Kong Bananza).

Retrouvez le détail de cet événement ci-dessous.

Événements mensuels Des statues spéciales sont à gagner en jeu en participant aux événements temporaires qui seront régulièrement organisés. Rondelles à la pelle Une course aux émeraudes spéciale se prépare, avec à la clé des statues d'Enguarde (série Donkey Kong Country) et de la Bananza Kong (Donkey Kong Bananza) à remporter en jeu ! Cet événement exclusif au DLC Île de DK et Course aux émeraudes aura lieu du 28 octobre à 09:00 au 4 novembre à 08:59. Contrairement aux courses aux émeraudes standard, les éléments habituellement aléatoires comme les compétences obtenues grâce les rondelles de banandium seront prédéfinis. Atteindre les scores cibles du défi sera récompensé par certaines statues et des rondelles de banandium, qui peuvent être échangées contre des statues standard. Ils pourront tenter le défi autant de fois qu’ils le souhaitent au cours de l’événement.

