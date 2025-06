Disney Illusion Island : mise à jour gratuite avec un nouveau mode disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series et PS5

Disney Illusion Island n'est plus une exclusivité Nintendo Switch, le jeu de plateforme multijoueur local de Disney est désormais disponible sur Xbox Series X et PS5.

Pour l'occasion, le jeu est rebaptisé Disney Illusion Island Starring Mickey and Friends et reçoit une mise à jour gratuite ajoutant un petit mode de jeu bonus avec Picsou, "Creuse plus profond, mon garçon !".

Retrouvez le détail de cette nouvelle mise à jour ainsi qu'un aperçu du nouveau mode avec notre vidéo sur cette page.

Pour rappel, Disney Illusion Island est disponible actuellement sur Nintendo Switch, Xbox Series X et Playstation 5. Pour allez plus loin, notre test complet et notre revue de presse exclusive

Incarnez Mickey et ses amis : choisissez votre personnage préféré – Mickey, Minnie, Donald ou Dingo – et débloquez des capacités spéciales en réalisant des exploits de plateforme de haut vol, en résolvant des énigmes amusantes et en affrontant des combats de boss épiques dans votre quête pour sauver le monde du désastre.

: Vivez une véritable aventure de dessin animé Mickey et ses amis avec une animation dessinée à la main de qualité télévisuelle, une toute nouvelle histoire des auteurs de Battletoads et des auteurs de télévision accrédités, une musique originale orchestrée et des talents vocaux authentiques pour Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck et Dingo. Encore plus d'aventures vous attendent : Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends comprend Les Indices de Dash, Les As du Monoth et le tout nouveau DLC CASH mettant en vedette Picsou.

