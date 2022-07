Techniques de combat, nouvelles armes, stratégie en temps réel, Sparks, Bowser... Découvrez le gameplay et des infos sur Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Depuis la diffusion, en début du mois , d'un showcase spécial sur Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, la suite de l'excellentissime Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle, on compte les jours qui nous séparent de la sortie du jeu en octobre prochain. Si le premier titre est une réussite incontestable, pour cette suite, Ubisoft a, semble-t-il, vu les choses en grand en poussant encore plus loin le concept et en apportant de nombreuses nouveautés. En attendant la sortie, Ubisoft vient de publier une nouvelle vidéo de présentation dans laquelle Xavier Manzanarès, lead producer sur le jeu, apporte de nouvelles précisions et infos. Vous y verrez notamment Bowser en action mais aussi de nouvelels zones du jeu. Pour plus de détails, retrouvez une présentation du titre ci-dessous.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope sortira le 20 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope vous fera plonger dans une multitude de mondes et d’univers, libres d’en explorer chaque recoin. Vous rencontrerez tout un panel de personnages inoubliables. Certains vous confieront des missions à accomplir, d’autres vous proposeront des défis ou des énigmes à résoudre.

Mais avant toute autre chose, il s’agit d’un jeu de combat tactique et dynamique, d’une profondeur étonnante, et fort d’incroyables synergies à découvrir en compagnie de nos Héros et Sparks. Vous trouverez dans cet article une explication détaillée du fonctionnement des combats, et des nombreuses capacités, aptitudes, pouvoirs et options de jeu.

COMBAT TACTIQUE ET DYNAMIQUE

Tracez votre route au fil d’une avalanche de champs de bataille. Nous préparons avec soin des défis « faits-main » sur des cartes à thème qui sauront vous mettre à l’épreuve et tester vos talents, et ce via des combats tactiques jusqu’alors inédits. Partez en reconnaissance sur le terrain, et planifiez avec soin votre utilisation des positions à couvert et surélevées.

Sauf exception, vous sélectionnerez pour chaque combat une équipe de trois Héros. Les batailles en temps réel sur une carte sans position prédéfinie vous inciteront à trouver les emplacements optimaux ; mais elles vous pousseront aussi à explorer toutes les options de déplacement disponibles : charger, sauter, se cacher, projeter un objet, et escalader de petits obstacles.

Vous utiliserez tout un éventail d’outils pour naviguer sur le champ de bataille, pour encercler vos ennemis, et pour trouver des moyens d’en venir à bout. Trouvez et exploitez tous les avantages possibles, qui seront parfois les ennemis eux-mêmes !

Les Héros peuvent utiliser des armes et des techniques différentes : le double tir de Mario, les projectiles explosifs de Bowser, ou encore les incroyables attaques au corps-à-corps de Lapin Mario. Toutes se complètent et forment une synergie de manière à encourager l’innovation.

Outre les armes, tous les Héros bénéficient de techniques personnelles. Protégez vos alliés, préparez des contre-attaques dévastatrices, ou plongez vos ennemis dans un profond sommeil !

En fonction du Héros que vous incarnez ou des ennemis que vous affrontez, il vous faut choisir vos Sparks avec soin. Ces derniers ouvrent les portes d’un monde de possibilités tactiques : attribuez des immunités, ou ajoutez des Super Effets à vos nombreuses attaques. Un usage intelligent de leurs capacités feront véritablement la différence entre victoire et défaite. Plus vous sauverez de Sparks, plus de possibilités s’offriront à vous pour les combats futurs.

COMPLÉTEZ VOTRE ÉQUIPE DE HÉROS

De nouveaux alliés rejoindront Mario et ses amis lors de leur quête. Faisons connaissance avec cette multitude de Héros !

MARIO ET PULSTAR

Le grand Héros du Royaume Champignon a une nouvelle mission, celle de sauver les Sparks et les mondes magnifiques d’une terrible menace galactique : Cursa. Mario est toujours aussi brillant qu’enjoué. Il est reconnaissable instantanément grâce à sa salopette bleue, sa casquette rouge, et sa célèbre moustache. Mario est toujours prêt à agir pour faire triompher le Bien, et à faire montre d’actes de bravoure.

Mario peut cibler deux ennemis en même temps grâce à son arme Blasto-Duo, et utiliser sa technique personnelle du Regard Héroïque pour faire un tir de réaction sur des ennemis se déplaçant dans sa zone de portée. Son Arbre de Compétences lui permet de déverrouiller la puissante capacité de l’Écrasement, et même celle de tirer sur les ennemis lors d’un Saut d’équipe, ce qui lui confère un avantage tactique de surélévation.

Pulstar est, littéralement, la star du spectacle, et tout Héros en sa compagnie peut profiter de son rayonnement. Son pouvoir permet d’améliorer les dégâts effectués par les Héros à portée, et cela pendant un tour. Brille de mille feux, Pulstar !

LAPIN PEACH ET PYROGEDDON

Toujours à l’affût de la meilleure présence sur les réseaux sociaux, Lapin Peach est une vraie diva. Une belle explosion ferait une story parfaite, et des ennemis vaincus en seraient les jolis figurants. Nettoyez-moi toute cette Confusi-Ombre dans le cadre, s’il vous plaît ! Et n’oubliez pas de me follow ici !

Son arme Trio-ffensive tire trois fois, et atteint ses cibles en contournant ou parfois détruisant de nombreux abris. Mais ce n’est pas son seul avantage : grâce à son étonnante technique, Lapin Peach peut soigner ses amis à portée, et après attribution de plusieurs points de compétences, elle peut même apprendre le puissant Saut Soigneur.

Elle est accompagnée de Pyrogeddon. Et croyez bien qu’il est en feu, celui-là ! Lorsque ses pouvoirs sont utilisés sur les ennemis à portée, ces derniers reçoivent des météores enflammés sur la tête ! Essayez donc d’éviter ça, pour voir...

BOWSER ET NOVARMURE

Le Roi des Koopas et éternel rival de Mario s’est fait voler son armée par Cursa… et il n’est pas content. Bowser rejoint les Héros au sein d’une alliance fragile, et a pour quête de se venger et reconquérir son statut royal.

Usant de sa force suprême, il s’arme d’un Bowzooka colossal, capable de projeter des rochers enflammés et d’infliger des dégâts gigantesques aux ennemis environnants. Il peut aussi invoquer des Lapins Méchakoopas serviles à tête-chercheuse, et vous découvrirez qu’il peut apprendre à créer un impact au sol dévastateur en atterrissant après un saut.

À ses côtés, découvrez Novarmure. Lorsque ses amis sont menacés, il se met sur la défensive. Associez-le à un Héros pour obtenir une résistance aux dégâts physiques et aux Super Effets.

EDGE ET VAMPIRUSH

Edge ne fait pas de compromis : son but est de sauver la galaxie, et rien ne se mettra en travers de sa route. Son passé mystérieux est comme tapi dans l’ombre, mais son sens de la justice et sa nature révoltée sont en pleine lumière. Son courage n’a d’égal que son orgueil, et elle n’abandonnera pas tant que les Sparks ne seront pas libérés des horribles griffes de Cursa.

Armée de son Aéro-Lame, elle excelle dans l’art de blesser plusieurs ennemis à la suite, et grâce à son impressionnante technique de Tornado-Lame, elle surprendra toutes celles et ceux qui tenteront de s’approcher ! Avec le temps et l’expérience, Edge apprendra comment Charger sur plusieurs ennemis lors du même tour. Chaud devant !

On dit qu’on ne peut acheter sa santé… mais on peut la voler ! Et Vampirush en est un expert ! Ses pouvoirs vous permettent de transformer une partie des dégâts infligés à un ennemi en points de vie récupérés par votre Héros.

LUIGI ET AQUANOX

Le frère de Mario et non moins célèbre Héros du Royaume Champignon est essentiel pour ce qui est de défendre les Sparks face aux infatigables Chasseuses de Spark. Luigi est instantanément reconnaissable, affublé de sa casquette et chemise vertes. Il est aimable, un vrai modèle pour Lapin Luigi, qui le considère comme le seul et unique Numéro 1.

Luigi est excellent avec son Sniper-fect. Il mise sur la distance le séparant de ses cibles pour infliger – en comparaison avec les autres Héros – la plus grande quantité de dégâts possibles avec un seul et unique tir. Grâce à son double saut et mobilité extrême à débloquer, il trouvera toujours la position idéale sur le champ de bataille… Et lorsque ses ennemis se trouvent à sa portée, son Regard d’Acier fera en sorte qu’ils ne s’approchent pas davantage.

À ses côtés, vous trouverez Aquanox, toujours prêt à faire des éclaboussures ! Préparez-vous à être emporté(e) par ses vagues. Grâce à cette petite créature, les attaques de votre Héros deviendront aquatiques, et quiconque cherchant à gagner du terrain rebondira tout simplement au loin.

LAPIN HARMONIE ET CÉLESPRIT

Lapin Harmonie connaît l’importance de la famille et de l’éducation, ainsi lorsque Cursa menace son ami le Capitaine Orion, elle rejoint les Héros en dépit de sa grande fatigue. Elle est extrêmement intelligente mais ne voit pas toujours l’intérêt de faire un quelconque effort.

De son arme le Kaboom elle désintègre les abris, et grâce à sa technique de l’Ennui, son équipe de Héros peut faire une pause bien méritée en obligeant les ennemis à relâcher la pression. Au fil de ses niveaux d’expérience, Lapin Harmonie peut aussi apprendre à Charger sur des ennemis précis, afin de les paralyser.

Aimeriez-vous connaître les joies de l’invisibilité ? Alors Célesprit est le Spark qu’il vous faut. Lorsqu’il vous accompagne, les actions de votre Héros ne peuvent être vues par vos ennemis pendant un tour. Vous avez dit… « spectral » ?

PEACH ET REFLECTOR

La bien-aimée Princesse du Royaume Champignon rejoint l’équipe de Héros dans un but précis : celui de libérer tous les Sparks et habitants de la galaxie de la tyrannie des forces maléfiques de Cursa, afin de vivre en paix et heureux.

Sa célèbre robe rose est aussi ravissante qu’en parfaite adéquation avec son fantastique Para-plouille, une arme pouvant lancer sur l’ennemi une puissante attaque conique. Sa technique de la Barrière d’Équipe lui permet de protéger ses alliés des attaques, tout comme sa capacité déblocable du Saut Barrière : deux talents pour défendre ses amis en danger.

Lorsque Reflector monte en puissance, les ennemis ont du souci à se faire ! Grâce à son aide, les attaques ciblant un Héros sont redirigées directement sur l’adversaire… Ouille !

LAPIN LUIGI ET VENIMA-MEHA

« Adorable » ne veut pas dire « Sans défense ». Lapin Luigi a beau être naïf, il se battra toujours pour ses amis en donnant le meilleur de lui-même. Il admire véritablement Luigi, qu’il considère comme modèle et le vrai Numéro 1.

Perturbateur, parfois de manière puérile, il est vu par les ennemis comme extrêmement agaçant, surtout lorsqu’il les cible depuis une positon à couvert avec son Disc-ollision rebondissant, ou avec sa technique de Maxi Flemme.

Rien n’échappe à Venima-meha ! De par son Onde Toxique, des vagues empoisonnées se répandent tout autour du Spark. Cette effusion inflige des dégâts aux ennemis environnants et infecte les rescapés durant plusieurs tours.

LAPIN MARIO ET GLITTER

Cet éternel séducteur, talentueux joueur de mandoline, sera toujours le premier à charger l’ennemi. Son courage n’a d’égal que son charme ! Bagarreur intrépide, il préfère être au corps-à-corps avec l’ennemi. L’armée de Cursa a du souci à se faire.

Lapin Mario possède une paire de puissants gants de boxe, les Tabass-K.O., et grâce aux ondes de choc qu’ils produisent même les ennemis à couvert reçoivent des dégâts ! Sa technique du Contre, elle, se déclenche si un ennemi ose venir l’attaquer.

Glitter est véritablement l’esprit de la fête, ce qui lui confère des pouvoirs spéciaux : lorsqu’il commence à chanter, l’ennemi sera attiré comme un aimant. Personne ne résiste à ses pas de danse !