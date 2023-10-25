DAVE THE DIVER passe gratuitement en Nintendo Switch 2 Edition

Officialisé lors du Direct de septembre 2023, DAVE THE DIVER est incontestablement une des sensations indépendantes de ces dernières années .

On ne vous en a pas souvent parlé mais il s'agit vraiment d'un jeu captivant qui combinent des phases d'explorations sous-marines trippantes avec des moments de gestion et de vente de sushi ! Le jeu a en outre des cross-over étonnants notamment avec DREDGE et Godzilla.

Si vous possédez le jeu sur Nintendo Switch (et une Switch 2), le jeu vient de recevoir une mise à niveau gratuite améliorant la résolution et la fréquence d'images sur la nouvelle console de Nintendo.

Vous pouvez sinon acheter DAVE THE DIVER sur Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2 au prix de 19,99€ sur l'eShop.

Fonctionnalités de la version Nintendo Switch 2 Edition Nintendo Switch 2 Edition offre une résolution plus élevée et une fréquence d'images améliorés. Aucun changement n'est apporté au contenu du jeu.

DAVE THE DIVER est un jeu d'aventure RPG décontracté en solo qui propose de l'exploration et de la pêche en haute mer le jour, ainsi que la gestion d'un restaurant de sushis le soir. Rejoignez Dave et ses amis excentriques alors qu'ils cherchent à découvrir les secrets du mystérieux Trou Bleu. Un mélange d'aventure, de RPG et de gestion Explorez et découvrez les mystères des profondeurs du Trou Bleu pendant la journée, et gérez avec succès un restaurant de sushis exotique le soir. Il est facile de devenir accro au gameplay satisfaisant ! Un gameplay de combat et de collecte décontracté avec des éléments de rogue-like Plongez dans le Trou Bleu en constante évolution et utilisez un harpon ainsi que d'autres armes pour attraper des poissons et diverses créatures. Améliorez et forgez votre équipement grâce aux ressources collectées et aux bénéfices de votre restaurant de sushis pour vous préparer aux dangers qui vous guettent dans l'inconnu. Si vous manquez d'oxygène, vous devrez abandonner les objets et les poissons collectés ! Des personnages excentriques avec une narration légère Des personnages excentriques mais attachants et une histoire remplie de clins d'oeil, de parodies et d'autres scènes humoristiques offrent une expérience de jeu accessible et agréable. Un environnement marin magnifique avec des graphismes 2D/3D attrayants. Une combinaison de graphismes pixelisés et en 3D offre un style artistique époustouflant qui met en valeur des paysages sous-marins à couper le souffle. Cette aventure océanique se déroule dans l'environnement marin réel d'un Trou Bleu rempli de plus de 200 espèces de créatures marines. Un contenu additionnel abondant pour compléter la boucle du gameplay principal Les mini-jeux, les quêtes secondaires et les différentes lignes narratives offrent de nombreuses heures de divertissement et de gameplay varié.

