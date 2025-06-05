Crazy Taxi World Tour confirmé sur Nintendo SWITCH 2

Le Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails), c'est fini mais la fête continue avec le Xbox Game Showcase. L'occasion de découvrir de nouveaux jeux dont certains arriveront sur nos consoles Switch.

C'est le cas de CRAZY TAXI : World Tour​ qui arrivera sur Xbox Series en 2027 et qui est confirmé sur Nintendo SWITCH 2. En attendant plus de détails, retrouvez le premier trailer du jeu ci-dessous.

Préparez-vous à des sensations fortes, des aventures déjantées et un max de fric ! Crazy Taxi est de retour et part à la conquête du monde ! Dans cette nouvelle aventure à cent à l'heure, suivez Axel dans sa traque des mystérieux malfrats masqués qui ont volé son taxi adoré. Relevez des missions extrêmes aux quatre coins du globe et gagnez un max de fric ! Rendez-vous en 2027 !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Quelques annonces du SUMMER GAME FEST 2026 :