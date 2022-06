Crash Bandicoot pourrait repartir au combat dans un nouveau jeu multijoueur à quatre

Star des Playstation à la fin des années 90 grâce à trois jeux de plateforme cultes développés par Naughty Dog, Crash Bandicoot s'est depuis émancipé et on le retrouve désormais sur toutes les plateformes. Tous les épisodes canoniques sont d'ailleurs disponibles sur Nintendo Switch dont le dernier en date, Crash Bandicoot 4 : It's About Time développé par Toys for Bob pour le compte d'Activision. Si pour le moment, il n'y a, officiellement pas de nouvel opus prévu, en fin d'année dernière , alors que Crash Bandiccot fêtait ses 25 ans , Toys For Bob a prévenu qu'il fallait s'attendre à "plus de Crash très bientôt"... Sur le net des rumeurs évoquent un certain "Wumpa League" qui serait un jeu multijoueur dans l'univers de Crash (dont l'action se déroule sur l'île Wumpa.) Si cela ne reste à l'heure que pure spéculation, on pourrait être fixé dès cette semaine. En effet, d'après le journalise Jez Corden, de Windows Central, cette semaine, Toys For Bob devrait dévoilé un nouveau jeu crash "orienté multijoueur à quatre". Mais, chut, il n'est pas censé nous le dire...

Retrouvez ci-dessous les propos de Jez Corden retranscrit par le site Pure Xbox :

New Crash ? Je me demande d'où vous tenez cette information ? Je n'étais pas censé divulguer ça. Je pense que nous pourrions voir un nouveau Crash Bandicoot, et non seulement ce sera un nouveau Crash Bandicoot, ce sera un Crash Bandicoot multijoueur... C'est presque comme un bagarreur à quatre joueurs, mais orienté Crash.

Alors peut-être qu'on en saura plus jeudi soir lors de la diffusion du Summer Game Festival qui remplace, d'une certaine façon, l'E3 qui a été annulé. Le jeu pourrait aussi faire partie des titres présenté lors de l'évènement Xbox prévu, le 12 juin prochain . Evidemment, on suivra cela de près.

Source : Nintendolife