Crash Bandicoot - Un nouveau jeu dévoilé lors des Game Awards 2022 ?

Il semblerait qu'un nouvel épisode de Crash Bandicoot soit dans les tuyaux d'Activision. En effet, pour annoncer l'arrivée de Crash Bandicoot 4 : It's About Time sur Steam (après une sortie sur PlayStation 4 et Xbox One le 2 octobre 2020 puis sur Nintendo Switch et toutes les autres plateformes le 12 mars 2021 ), l'éditeur a envoyé un carton de Pizza promotionnel sur lequel la date de sortie sur Steam était clairement indiquée (il débarquera sur la plateforme de Valve le 18 octobre prochain ) mais aussi un tease d'un futur nouveau jeu.

Sur la boîte, un slogan promotionnel fait la publicité d'une nouvelle Pizza "Wumpa" coûtant le prix de 12.08 :

Envie de plus ? Essayez notre nouvelle pizza Wumpa pour 12,08 $

Une annonce qui pourrait sembler insignifiante si les Game Awards 2022 n'avait pas lieu le 8 décembre prochain (soit 12/08 au format américain pour écrire une date), de quoi raviver les espoirs de voir une annonce bienvenue de Crash Bandicoot 5 (ou tout autre spin of multijoueur si l'on en croit les rumeurs) lors de la cérémonie des Game Awards. Que pensez-vous de cette rumeur ? Seriez-vous partant pour une nouvelle aventure de Crash ?

Source : Youtube