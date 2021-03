Crash Bandicoot 4 : It's About Time fête son lancement sur Nintendo Switch en vidéo

Après vous avoir dévoilé le début du jeu, voici l'heure de vous montrer la bande-annonce de lancement sur Nintendo Switch pour Crash Bandicoot 4 : It's About Time. Pour l'occasion le plus célèbre des Bandicoot vous dévoile ses bonnes notes dans une bande-annonce certes courte mais survoltées avec en fond sonore le morceau Go de The Chemical Brothers.

Avez-vous craqué pour le grand retour de Crash sur Nintendo Switch ?