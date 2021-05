Crash Bandicoot 4 : It's About Time - La version physique débarque enfin en Occident

Mieux vaut tard que jamais comme le dit le dicton ! Alors que nous étions surpris d'apprendre que Crash Bandicoot 4 : It's About Time ne sortirait qu'en version dématérialisée en Occident, il semblerait que les choses soient actuellement entrain de bouger. Si nous n'avons pas encore eu d'explication officielle de la part d'Activision sur cette absence de version physique au lancement, nous apprenons ce jour par le biais du revendeur anglais The Game Collection que les précommandes de la version physique sont ouvertes, pour une disponibilité à partir du 28 mai 2021 .

Il y a donc fort à parier que la version physique Occidentale de Crash Bandicoot 4 : It's About Time soit proposée très prochainement chez vos revendeurs habituels. Il ne vous reste donc qu'à faire preuve d'un peu de patience... à moins que vous ayez déjà commandé le jeu en import US.

CRASH FOURWARD ON SWITCH! ????



Everyone's favourite marsupial finally has his confirmed arrival!



'It's About Time' huh?



Secure your copy with ZIP before launch on 28th May! Four manageable instalments for this fourth epic adventure...



£38.95 at TGC! ????https://t.co/CfZ2JY6ViP pic.twitter.com/TQiC1Ey7e4