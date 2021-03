Crash Bandicoot 4 : It's About Time : pas de version boîte pour le moment en Europe

Crash Bandicoot 4 : It's About Time est finalement disponible sur Nintendo Switch depuis vendredi . Cependant si vous espériez l'acheter en version physique, pour l'instant ce n'est pas possible- en Europe tout du moins. En effet, alors que le jeu est disponible en version boîte aux Etats Unis, en Europe, le titre n'est disponible qu'en version numérique sur l'eShop au prix de 49,99€ Quant à une sortie physique prochaine, si elle n'est pas exclue, pour l'instant, Activision n'a fournit aucune information. Une situation étrange et assez incompréhensible surtout que la version US de Crash Bandicoot 4 : It's About Time fonctionne sur les Nintendo Switch européennes et qu'elle contient toutes les langues dont le français. Vous pouvez d'ailleurs trouver facilement le jeu en version boîte (US) sur le net, notamment sur Amazon (voir notre lien Partenaire.) Sinon, vous n'aurez pas le choix, pour découvrir les dernières aventures de Crash sur Nintendo Switch (version européenne) il vous faudra passer par l'eShop et réserver un peu plus de 10 Go dans la mémoire et sur la carte SD de votre console. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire de vos commentaires.