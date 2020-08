Crash Bandicoot 4 : It's About Time est-il déjà prévu sur Nintendo Switch ?

Crash Bandicoot et Nintendo Switch sont des mots qui vont très bien ensemble... Il suffit de jouer à Crash Bandicoot N Sane Trilogy ou même à Crash Team Racing : NITRO-FUELED sur la console de Nintendo, en mode télé ou en mode portable, pour le reconnaître. Cependant, il semblerait qu' Activision soit un peu long à la détente puisque, à chaque fois, la Nintendo Switch est servie bien après les autres (idem avec la trilogie Spyro)

Pour autant, lorsque Crash Bandicoot 4 : It's About Time a été dévoilé officiellement, beaucoup de joueurs ont malgré tout été déçu de constater que la Nintendo Switch n'était pas prévue au programme. En effet, le jeu est attendu le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox One et pour le moment pas sur Nintendo Switch. Une déception d'autant plus grande que beaucoup restent persuadés que je jeu finira par sortir sur la console de Nintendo... Donc, pourquoi ne pas déjà l'annoncer ?

Evidemment, à ce stade, la sortie de Crash Bandicoot 4 : It's About Time sur Nintendo Switch reste une hypothèse. Mais peut-être qu'une petite lueur vient d'éclairer l'obscurité puisque des petits curieux ont découvert que le site officiel renfermait dans son code source le nom de la Nintendo Switch ! Apparemment dans le choix des plateformes si pour le moment, les visiteurs n'ont le choix qu'entre la PS4 et la Xbox One, le site est déjà prêt à en proposer un troisième : la Nintendo Switch !

Alors, pour honnête, cela ne veut pas dire grand-chose puisqu'il s'agit peut-être simplement d'un ancien site utilisé comme base ou modèle par les développeurs comme cela arrive souvent (notamment avec un jeu Call of Duty qui n'est finalement jamais arrivé...) Notons quand même que la même trouvaille avait été faite avec les trilogies Crash et Spyro...

Evidemment, comme d'habitude, il convient d'être prudent en attendant d'autres informations plus consistantes.