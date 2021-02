Crash Bandicoot 4 : prix et poids du jeu sur l'eShop de la Nintendo Switch

C'est officiel : Crash Bandicoot 4 : It's About Time sortira bien sur Nintendo Switch. Si on vous a déjà partagé les premiers détails ici. Grâce à la fiche eShop du jeu, on en découvre de nouveaux notamment en ce qui concerne le poids et le prix du jeu sur l'eShop. Si vous comptez télécharger le jeu sur l'eShop, il vous faudra près de 9,3 Go dans la mémoire ou sur la carte SD de votre console pour un prix de 49,99€ . Retrouvez ci-dessous quelques images prises sur l'eShop.

Pour rappel, Crash Bandicoot 4 : It's About Time sera disponible sur Nintendo Switch le 12 mars 2021