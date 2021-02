Crash Bandicoot 4 : It's About Time officiellement annoncé sur Nintendo Switch

Il en aura fallu du temps avant d'obtenir cette officialisation. Après des mois et des mois de spéculations et de théories (et un peu de datamining), une bonne et réjouissante nouvelle vient de tomber concernant Crash Bandicoot 4 : It's About Time.

Initialement sortie sur PS4 et Xbox One le 2 octobre 2020 , Activision vient d'annoncer sur le site officiel du jeu que Crash Bandicoot 4 : It's About Time est sur le point d'arriver sur Nintendo Switch. Il ne faudra pas attendre longtemps car le titre sortira sur toutes les plateformes y sur la console hybride de Nintendo le 12 mars 2021 , soit dans quasiment un mois.

Au vu de ce qu'il y a déjà été réalisé pour les précédents opus à savoir Crash Bandicoot N. Sane Trilogy et Crash Team Racing : Nitro-Fueled sur Nintendo Switch, le chemin semblait déjà tout tracé pour l'arrivée de cet opus. Il ne fait aucun doute que les développeurs Toys for Bob réaliseront encore une fois un portage de qualité. En attendant retrouvez cette annonce en vidéo ci-dessous.

Source : Activision