Spyro 4 : Toys for Bob développerait un nouveau jeu Spyro

Au début du mois , on apprenait que le studio américain Toys for Bob quittait le giron d'Activision et, donc, de Microsoft, pour redevenir un studio indépendant. Cependant, le studio, à qui l'on doit notamment Pandemonium ou encore le dernier Crash Bandicoot, précisait qu'il n'y avait pas de malaise et qu'il continuerait à travailler en étroite collaboration avec "ses amis" d'Activision et de Microsoft.

Toys for Bob nous invitait d'ailleurs à "garder [nos] cornes en place" en attendant d'avoir des nouvelles de leur premier jeu dont le développement venait alors de commencer... Fallait-il y lire un indice ?

C'est possible, si on en croit Canadian Guy Eh, un fan émérite de Spyro, qui affirme que le jeu en question n'est autre que Spyro 4. Il tiendrait, cette "information" de plusieurs sources croisées. Il ne pourrait cependant pas en dire plus sans risquer de trahir certaines de ces sources.

Si, à ce stade, cela ne reste qu'une rumeur, elle ne semble pas totalement improbable.

Avant de développer un épisode inédit de Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 4 : It's About Time, Toys for Bob s'était occupé de remettre la trilogie originale de Naughty Dog au goût du jour avec Crash Bandicoot N. Sane Trilogy mais aussi celle des trois premiers jeux Spyro développés par Insomniac Games avec Spyro Reignited Trilogy.

Le petit dragon kawai pourrait donc suivre le même chemin et revenir enfin avec un tout nouveau jeu.

En attendant, on l'espère, d'avoir des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,