Découvrez la couverture de The Art of Spyro Reignited Trilogy

Si les possesseurs de Nintendo Switch peuvent profiter de Spyro Reignited Trilogy depuis le 3 septembre 2019 , d'autres de leur côté attendent impatiemment la sortie de l'artbook officiel qui lui est dédié. Sobrement intitulé The Art of Spyro Reignited Trilogy, nous avons enfin un aperçu officiel de ce à quoi ressemblera la couverture du livre sur amazon. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous. Pour les intéressés, The Art of Spyro: Reignited Trilogy sera proposé à partir du 21 juillet sur différentes boutiques pour un prix qui tournera autour de 40€.

En 2018, Toys for Bob Studios a enthousiasmé les fans du monde entier en publiant Spyro Reignited Trilogy, une remasterisation fidèle qui englobe les trois titres de la trilogie Spyro bien-aimée, sortie en 1998.

The Art of Spyro est un recueil méticuleusement conçu, rempli d'un contenu approfondi sur les coulisses, de citations perspicaces des meilleurs illustrateurs de l'industrie, d'anecdotes des développeurs de jeux et d'un assortiment éblouissant d'art conceptuel incroyable, dont certains n'ont jamais été vus par le public. C'est un must pour les amateurs d'art, les joueurs, les fans... et l'aventurier qui aime s'amuser en chacun de nous.