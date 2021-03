Crash Bandicoot 4 : It's About Time - comparatif entre la version PS4 Pro et Nintendo Switch

Initialement sortie sur PS4 et Xbox One le 2 octobre 2020 , Crash et toute sa bande reviennent pour une suite (une véritable suite) sur Nintendo Switch. Crash Bandicoot 4 : It's About Time est développé par Toys for Bob, l'équipe de développement derrière les remakes de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ou encore Spyro Reignited Trilogy. Et d'après les retours de la presse et des joueurs, cette suite semble faire honneur aux 3 premiers opus sortis il y a plusieurs années de cela.

La date de sortie de Crash Bandicoot 4 : It's About Time sur Nintendo Switch approchant à grands pas, nous vous proposons aujourd'hui un petit comparatif du titre entre la version PS4 Pro et la version Nintendo Switch sous forme de vidéo. C'est grâce à la chaîne Youtube Cycu1 que nous devons cette initiative. Découvrez-la ci-dessous.

Malgré une petite perte de qualité graphique, le titre ne semble pas être totalement dénaturé de sa version d'origine. Petite information complémentaire, sachez que le jeu tournera à 30 fps contrairement aux nouvelles versions PS5 et Xbox Series X/S qui elles tourneront à 60 fps.

Pour rappel, Crash Bandicoot 4 : It's About Time est attendu sur Nintendo Switch le 12 mars 2021 , soit dans un peu moins d'une semaine.

Source : Nintendo