Crash Bandicoot : On the Run! - un nouveau jeu Crash prévu sur mobile

Après la récente annonce de Crash Bandicoot 4 : It's About Time, qui n'est malheureusement à l'heure actuelle pas prévu sur Nintendo Switch, la franchise ne cesse de se développer dans le monde en proposant aujourd'hui un nouveau jeu sur mobile. Développé par King l'entreprise derrière Candy Crush Saga, Crash Bandicoot : On the Run! est prévu pour IOS et Android. Dans ce nouvel opus retrouvez :

Des nouveaux niveaux inspirés des opus classiques (couloirs linéaires comportant des obstacles à éviter sur 3 rails latéreaux)

Des combats de boss

L'artisanat de gadgets

Des personnages personnalisables

Un mode multijoueur

Retrouvez le trailer de Crash Bandicoot : On the Run! ci-dessous. Aucune date ne nous a été transmise mais les utilisateurs d'IOS ou d'Android peuvent d'ores et déjà se préinscrire sur leur boutique en ligne respective.

