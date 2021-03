Crash Bandicoot 4 : It's About Time : détails techniques de la version Nintendo Switch et comparaison avec les versions PS4 et PS5

Crash Bandicoot 4 : It's About Time sera disponible officiellement sur Nintendo Switch d'ici quelques minutes. Si vous vous demandez ce que vaut la version Nintendo Switch par rapport aux autres versions comme celles de la PS4 et de la PS5, Digital Foundry a passé le jeu au crible pour en divulguer les caractéristiques techniques. Au final, si la version Nintendo Switch est techniquement en dessous , l'aspect visuel du jeu semble être conservé... Pour le reste, retrouvez les détails de leurs investigations ci-dessous relevés par le site Nintendo Everything.

Environ 720p en mode télé Environ 540p avec quelques baisses en mode portable Limité à 30 images par seconde sur Nintendo Switch Les baisses se déroule apparemment pendant les cinématiques Les lumières dynamiques sont absentes sur Nintendo Switch Résolution des ombres considérablement réduite Qualité du rendu de l'eau réduite Temps de chargement de la version Switch comparables à ceux des autres versions