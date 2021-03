Crash Bandicoot 4 : It's About Time disponible sur Nintendo Switch - Notre vidéo du début du jeu

Crash Bandicoot 4 : It's About Time est disponible sur Nintendo Switch officiellement depuis aujourd'hui. Nouvel opus faisant suite à la célèbre trilogie longtemps associée aussi PlayStation ( et dispo sur Switch) Crash Bandicoot 4 : It's About Time est une réussite tant dans le fond que dans la forme. Quand à la version Switch, patience... On vous dira tout bientôt. En attendant retrouvez le début du jeu dans notre vidéo maison.

Pour rappel, Crash Bandicoot 4 : It's About Time est disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch