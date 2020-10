Crash Bandicoot : On the Run! - de nouvelles informations et du gameplay inédit

Après la récente sortie de l'incontournable Crash Bandicoot 4 : It's About Time, voici venir une nouvelle aventure de Crash sur un tout nouveau support. Développé et édité par King, les pères de Candy Crush Saga, Crash Bandicoot : On the Run! est un jeu mobile/arcade où votre objectif sera d'atteindre la fin de chaque niveau en plus de combats contre des Boss. Le jeu fonctionne comme à la Temple Run ou Subway Surfers où vous aurez la possibilité de courir, glisser, sauter et tourner sur vous-même pour attaquer.

En plus d'un tout nouveau trailer qui nous a été dévoilé, nous apprenons aujourd'hui de nouvelles informations sur ce nouveau titre à venir :

50 boss : Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile, etc.

: Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile, etc. 12 mondes : Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins, etc.

De plus, vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur l'App Store et le Play Store pour obtenir une apparence exclusive "hyène bleue" à la sortie du jeu. Crash Bandicoot : On the Run! est attendu pour le 25 mars 2021 sur IOS et Android.

Crash Bandicoot as you've always known him... but where you've never seen him before. Coming Spring 2021 to your mobile. 100 Hours+ gameplay, 50 Bosses & 12 Lands! ???? Pre-register now! https://t.co/HtWywHvs90 pic.twitter.com/rD0opp9dfV — Crash Bandicoot: On the Run (@CrashOnTheRun) October 27, 2020

Source : King