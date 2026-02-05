Castlevania : Belmont's Curse annoncé en 2026 sur PC, Xbox Series X|S, PS5 et Nintendo Switch

C'est l'une des annonces du State of Play de Sony diffusé cette nuit qui concerne la Nintendo Switch. Konami a annoncé la sortie d'un nouvel opus de Castlevania en 2D développé par Evil Empire et Motion Twin (Dead Cells et The Rogue Prince of Persia), Castlevania : Belmont's Curse.

L'action de ce jeu de plateforme-exploration 2D se déroulera à paris en 1499 et permettra de découvrir une nouvelle héroïne de la famille Belmont, toujours armée du mythique fouet sacré qui se retrouvera au centre de nombreuses énigmes de gameplay.

En attendant d'en apprendre plus, retrouvez une présentation et un trailer de Castlevania : Belmont's Curse

Castlevania : Belmont's Curse est attendu en 2026 sur PC, Xbox Series X|S, PS5 et Nintendo Switch

23 ans après les événements de Castlevania Dracula's Curse, suivez l'aventure de la jeune Belmont dans le nouveau jeu d'action et d'exploration en 2D signé KONAMI, Evil Empire et Motion Twin. Introduction Paris au Moyen Âge, quand les cloches sonnent le glas

Le fouet n'est pas le seul outil dont vous disposerez. Vous devrez aussi planifier stratégiquement votre prochain coup au combat, et tirer pleinement profit de vos armes et de vos compétences pour triompher. Amusez-vous avec votre fouet Le fouet emblématique de la série revêt désormais une importance capitale !

Faites claquer votre fouet pour progresser et avancer comme un trapéziste !

Maîtrisez les mécanismes du fouet et faites preuve de créativité pour bondir sur votre proie tel un loup ! Choisissez parmi une large gamme d'armes et de compétences Le fouet n'est pas le seul outil dont vous disposerez. Vous devrez aussi planifier stratégiquement votre prochain coup au combat, et tirer pleinement profit de vos armes et de vos compétences pour triompher. Prenez garde aux dangers qui vous entourent Chaque environnement est truffé de secrets, de pièges et de mystères.

Montrer les muscles ne suffira pas, vous devrez aussi vous creuser les méninges ! Découvrez un nouveau style artistique Basés sur le style gothique caractéristique de la série, les graphismes uniques du jeu vous feront découvrir l'univers de Castlevania comme vous ne l'avez jamais vu. Retrouvez les éléments qui ont fait le succès de Castlevania Fidèle aux origines de la série, vous ferez la connaissance de personnages hauts en couleur et d'ennemis redoutables, découvrirez de nombreuses pièces secrètes, et déterrerez bon nombre d'objets cachés, tout en avançant à l'aide de votre fouet !

Source : Konami