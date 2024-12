Balatro continue de cartonner avec désormais 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde

Il ne paye pas de mine mais pourtant Balatro est bien en lice pour devenir le GOTY 2024 !

Non seulement, le jeu de poker roguelike est un succès critique mais c'est aussi un gros succès populaire si on en croit la dernière publication de l'équipe du jeu sur leurs réseaux qui annonce que Balatro s'est désormais écoulé à plus de 3,5 millions d'unités !

Un succès qui s'apparente à un véritable phénomène et qui pourrait bien perdurer alors que le jeu continue d'être mis à jour et d'annoncer des collaborations.

Pour rappel, Balatro est disponible sur l'eShop au prix de 13,99€.- Balatro-2522567.html"> voir ici

Balatro est un jeu de deckbuilding roguelike basé sur du poker qui met en avant les puissantes synergies pour gagner gros. Un jeu de poker roguelike. Balatro est un jeu de deckbuilding prenant où vous jouez des combinaisons de poker illégales, découvrez des jokers révolutionnaires et déclenchez des combos aussi palpitants que dévastateurs.



Combinez des mains de poker avec des jokers uniques pour créer une variété de synergies et de decks. Gagnez assez de jetons pour venir à bout des mises, tout en découvrant des bonus de main et des decks secrets. Il vous faudra tous les avantages possibles pour atteindre l'ultime blind, venir à bout du dernier ante et remporter la victoire.

LIRE AUSSI :