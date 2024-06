Balatro -Le jeu de poker roguelike s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis février 2024, Balatro se présente comme un jeu de poker de type roguelike. Si les joueurs n'ont pas encore cédé à l'appel du titre, Fireshine Games, Playstack, le développeur indépendant LocalThunk et Maximum Entertainment France viennent de signer un partenariat pour proposer une édition physique sur Nintendo Switch et supports concurrents. Disponible à partir du 17 septembre 2024 dans toutes les boutiques françaises, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. Cette édition Spéciale contient en bonus 10 cartes physiques issus du deck de poker unique de Balatro.

À propos de Balatro :

Balatro est un jeu de deckbuilding roguelike basé sur du poker qui met en avant les puissantes synergies pour gagner gros.

Caractéristiques principales :

Des possibilités sans fin

Combinez des mains de poker avec des jokers uniques pour créer une variété de synergies et de decks. Gagnez assez de jetons pour venir à bout des mises, tout en découvrant des bonus de main et des decks secrets. Il vous faudra tous les avantages possibles pour atteindre l'ultime blind, venir à bout du dernier ante et remporter la victoire.

L'expérience de poker roguelike ultime

Un mode campagne exhaustif avec 5 difficultés, ainsi qu'un mode difficile, un mode quotidien et un mode classé.

Révolutionnez le jeu

Utilisez toute une variété d'outils : différents decks, jokers, cartes de tarot, cartes Planet, cartes Spectral et Vouchers. Tirez parti de ces outils polyvalents pour réaliser des combos surpuissants, renforcer vos mains et créer des synergies électrisantes