Balatro abat sa dernière cartouche - Une édition physique annoncée sur PS5, Xbox et Nintendo Switch

Balatro est un jeu sur lequel peu de personne auraient misé... Et pourtant, Balatro s'est rapidement imposé comme un incontournable de l'eShop et depuis sa sortie, il squatte le TOP 30 des jeux uniquement téléchargeables de la console. En moins d'un mois , ce 'deckbuilder roguelike' s'est d'ailleurs écoulé à plus d'un million d'exemplaires sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox et cela, malgré (ou grâce à) un petit problème de classification du jeu en Europe...

Mais l'éditeur du jeu, PlayStack ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, il vient d'annoncer que Balatro bénéficiera d'une version physique spéciale sur Xbox, PS5 et Nintendo Switch. Outre le jeu sur support physique, l'édition contiendra "dix magnifiques cartes physiques". Si pour le moment aucune date de sortie n'est annoncée, il semblerait que les précommandes arrivent "très prochainement"...

Pour rappel, Balatro est disponible sur l'eShop au prix de 13,99€.

