Balatro dépasse le million d'exemplaires vendus

Après ses péripéties sur l'eShop et son PEGI qui était passé de PEGI 3 à PEGI 18 sans prévenir en étant même retiré de l'eShop pour mieux revenir quelques heures plus tard (voir notre article), vous pouvez être rassurés, Balatro se porte bien. Le hit édité par Playstack a en effet dépassé le million d'exemplaires vendus. Ce deckbuilder roguelike qui vient rabattre les cartes en proposant sa propre version du Poker connaît en effet un succès incroyable grâce à un bouche-à-oreille délirant qui pousse tous les créateurs de contenu à s'essayer à sa formule. Simple, mais pourtant très addictif, Balatro devrait sans mal doubler son chiffre de ventes, déjà impressionnant, dans les mois à venir. Le titre est en-tout-cas toujours disponible sur l'eShop au prix de 13,99€ .

Un jeu de poker roguelike. Balatro est un jeu de deckbuilding prenant où vous jouez des combinaisons de poker illégales, découvrez des jokers révolutionnaires et déclenchez des combos aussi palpitants que dévastateurs. Combinez des mains de poker avec des jokers uniques pour créer une variété de synergies et de decks. Gagnez assez de jetons pour venir à bout des mises, tout en découvrant des bonus de main et des decks secrets. Il vous faudra tous les avantages possibles pour atteindre l'ultime blind, venir à bout du dernier ante et remporter la victoire.

