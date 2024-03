Balatro cartonne sur toutes les plateformes - De retour sur l'eShop européen de la Nintendo Switch

Balatro est incontestablement une des sensations indies de ces dernières semaines . Ce 'deckbuilder roguelike' disponible sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox a semble-t-il immédiatement rencontré son public. En effet, l'éditeur du jeu, PlayStack, a révélé sur ses réseaux que le titre s'était déjà écoulé à 500 000 exemplaires en seulement 10 jours .

Un exploit pour un jeu indépendant d'autant plus que le jeu a eu droit à un faux départ sur l'eShop européen. Sorti le 20 février dernie r comme partout, le jeu y a été retiré moins de dix jours plus tard à cause d'un brusque changement de classification.

Classé PEGI 3 à sa sortie, le jeu a été réévalué après coup, passant de PEGI 3 à PEGI 18 , "obligeant" Nintendo a retirer le jeu pour modifier son classement. La faute à la réglementation européenne qui interdit non seulement les jeux d'argent aux mineurs mais aussi les jeux pouvant inciter à jouer à des jeux d'argent comme le poker, la roulette, etc.

Mis devant le fait accompli, sans aucun avertissement préalable, PlayStack s'est insurgé contre cette décision complétement inattendue, certifiant que Balatro n'autorisait ni n'encourageait le jeu et qu'il avait même été développé par des développeurs fondamentalement "anti-jeu".

Dans un communiqué, PlayStack a d'ailleurs expliqué qu'initialement le jeu avait été automatiquement classé PEGI 18 mais que le comité de notation avait décidé, après un examen minutieux en octobre dernier, de ramener la classification à PEGI 3, assurant même aux développeurs que rien ne justifiait une classification PEGI 18... Le jeu n'ayant pas changé entre octobre et sa sortie, ce brusque changement leur apparaît donc incompréhensible et injustifié.

Cependant, Balatro est bien de retour dès à présent sur l'eShop européen de la Nintendo Switch avec la classification PEGI 18 et la mention " "images proéminentes de jeux d'argent".. PlayStack espère que cette classification est temporaire et que le comité de notation reviendra à sa décision initiale. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un nouveau retrait de l'eShop !

Si le jeu vous intéresse ou tout simplement vous intrigue, sachez que Balatro est (pour le moment) disponible sur l'eShop au prix de 13,99€ et déjà premier du classement des jeux uniquement téléchargeables de la console en Europe ! Retrouvez sur cette page une présentation de Balatro et quelques captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

