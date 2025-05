Animal Well : un magnifique livre d'art à ne pas rater en précommande

Quand on est fan, on ne compte pas, c'est bien connu. Et si, comme nous, vous êtes fan d'ANIMAL WELL, vous risquez une fois encore de passer à la caisse...

Pour mémoire, ANIMAL WELL est un étonnant jeu en pixel art, à la fois familier et expérimental, qui a été développé pendant près de sept ans, par un homme seul, Billy Basso.

Instantanément devenu culte, le jeu a déjà eu droit à une jolie édition limitée chez Limited Run (voir ici) et cela continue aujourd'hui avec un superbe livre nommé Animal Well: Design Works édité par Lost in Cult.

lConçu en étroite collaboration avec Billy Basso, le livre racontera l'incroyable aventure du développement du jeu avec de superbes illustrations, des interviews et de nombreux documents inédits.

La sortie du livre est prévue pour l'été 2026 en édition standard et en édition Deluxe. Si cette dernière vous intéresse, vous avez jusqu'au 1er juillet pour la précommander sur le site de Lost in Cult..

Pour info, cette édition Deluxe comprend :

Un magnifique livre à couverture rigide avec des détails phosphorescents.

Un étui holographique arc-en-ciel.

Un coffret de présentation haut de gamme.

Une cassette « en boucle infinie ».

Un ensemble de quatre badges phosphorescents dans une boîte de style Famicom.

Un marque-page arc-en-ciel « Save Your Progress ».

Trois tirages d'art A4 de Drew Wise, Austin James et madebyabra.

Comptez plus ou moins 175€ pour l'édition Deluxe et 80€ pour l'édition standard, frais de port inclus (pour une livraison en France métropolitaine). Plus d'infos sur le site de Lost in Cult.

Pour rappel, ANIMAL WELL est disponible depuis le 9 mai 2024 sur PC, PS5 et Nintendo Switch (actuellement au prix de 18,36€ au lieu de 24,99€ sur l'eShop). Pour en savoir plus lire notre test "Et les momesrathes engrabent..."

Animal WELL : un jeu extraordinaire en pixel art

Rencontrez des créatures entraînantes, aussi bien grandes que minuscules, bienveillantes ou encore hostiles, découvrez des améliorations surprenantes et révélez les secrets du puits. Cette expérience unique vous fera vivre des moments de rire, de peur, de surprise et d'émerveillement. Explorez - Apportez la lumière dans les ténèbres Un monde en boîte à puzzle atmosphérique et rempli de secrets

Allumez des bougies pour votre sécurité et dévoiler progressivement la carte

Non linéaire -- explorez et ramassez des objets dans l'ordre que vous souhaitez Résolvez des énigmes - Ayez l'œil observateur et vous recevrez une récompense Les ennemis, l'environnement et les objets interagissent de manière surprenante et systémique

Tous les objets ont des utilisations multiples

Apprenez comment des détails inoffensifs peuvent devenir significatifs Survivez - Avancez avec prudence Décidez vous-même si la voie est sûre ou périlleuse

L'accent est davantage donné au suspense et à la tension plutôt qu'à l'action

Vous n'avez aucun pouvoir, mais pouvez utiliser des objets et l'environnement à votre avantage

Source : Lostincult