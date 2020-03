Animal Crossing : New Horizons : un nouveau bug découvert empêche la construction de maison

Animal Crossing : New Horizons a déjà reçu deux mises à jour dont l'une corrigeant un "bug grave" (voir là) mais il semblerait que le jeu ait encore quelques petits soucis demandant à être corrigés. En effet, si on se fie à un post publié sur The Bell Tree Forums et repris par Nintendo Life, il y aurait un bug avec les villageois campeurs (qu'ils viennent spontanément ou via les amiibo) que l'on déciderait de ne pas garder mais qui pourraient être récupérés par d'autres joueurs en ligne... Une récupération qui pourrait causer des soucis puisque toujours selon le même post, la parcelle de terrain qui leur serait alors alloué se retrouverait bloquée par le fait que les villageois récupérés ne s'installeraient jamais... Un vrai problème puisque, à partir de ce moment, il ne serait plus possible de faire venir aucun autre villageois et donc de construire d'autres maisons.

Un bug non confirmé officiellement mais qui selon un joueur (cité par Nintendo Life) aurait déjà été repéré par Nintendo qui travaillerait à un correctif...En attendant d'autres informations, il vaut toutefois mieux être prudent... Voir les détails de ce bug (en anglais) sur le forum Reddit.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Reddit