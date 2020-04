Animal Crossing : New Horizons : comment obtenir une note de cinq étoiles

Animal Crossing : New Horizons est un jeu plutôt cool qui vous laisse avancer à votre rythme. Pourtant le jeu cache plusieurs étapes qui permettent de débloquer des bâtiments, de faire venir des personnages ou encore d'obtenir des outils spécifiques. Pour cela la note attribuée à votre île par Marie est importante sachant que la note ultime est la note de 5 étoiles . Dans notre tuto publié il y a quelques jours pour cultiver des roses d'or, on vous expliquait la marche à suivre :

Si tout ceci est vrai, le datamineur Ninji explique avoir trouvé d'autres précisions dans les entrailles du soft. Ainsi le système de notation interne du jeu serait séparé en deux avec, d'un côté la "vie", de l'autre la "nature". Il faudrait près de 665 points de vie et 450 points de nature pour obtenir 5 étoiles sans que l'on sache exactement ce que cela signifie même si on peut penser que cela renvoie d'un côté aux habitants et de l'autre aux plantations. Mais attention à ne pas en faire trop en plantant plus de 220 arbres ou en éparpillant plus de quinze objets en vrac car cela vous ferait perdre votre cinquième étoile . Une île très en désordre est d'ailleurs rédhibitoire mais dans ce cas, Marie devrait vous prévenir.

