Amazon France supprime les 15 titres mystérieux de son catalogue Nintendo Switch

Les spéculations se bousculent depuis la mise à jour du listing des jeux Nintendo Switch sur Amazon France laissant clairement apparaître quinze nouvelles entrées mystérieuses (souvenez-vous.) Trois nouveaux jeux Bethesda, trois autres d'Ubisoft, un de Capcom, un autre de Konami... La liste (que vous pouvez retrouver ici) a de quoi intriguer et enflammer l'imagination des joueurs, possesseurs de Nintendo Switch surtout en ce début juin qui aurait du logiquement accueillir l'E3, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles, annulé pour cause de crise sanitaire mondiale...

Mais alors que la liste des titres est en place depuis fin mai et qu'elle a même été agrémentée de nouveaux jeux au fil des jours- et cela malgré le buzz (ou peut-être bien à cause..) provoqué par sa divulgation, voilà que les quinze titres ont finalement été retirés du site... Alors s'agissait-il d'une erreur ? Ou d'un faux buzz créé de toutes pièces ? Ou les jeux existent-ils vraiment ?

Sachant que l'E3 2020 aurait du se tenir du 9 au 11 juin et que logiquement on aurait du découvrir le programme de Nintendo peu avant avec le traditionnel Nintendo Direct ou assimilé de pré-E3. on devrait avoir quelques éléments de réponse d'ici peu...

