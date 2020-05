Amazon France liste onze jeux encore non annoncés sur Nintendo Switch

Repérée par le compte Twitter Nintend'Alerts, la mise à jour du catalogue de jeux Nintendo Switch d'Amazon France (voir la page ici) qui liste désormais onze jeux non titrés de différents éditeurs comme Ubisoft, Warner, Bethesda... Pour le moment, on ne sait pas à quoi ces titres se réfèrent mais on peut penser que ce sont des jeux qui auraient du être annoncés à l'E3 (avant son annulation) et qui devraient donc finalement l'être d'ici peu (selon la consigne de Nintendo- voir là.)

Retrouvez le détail du catalogue ci-dessous (ou ici )

3 jeux de Bethesda (1 exclu Nintendo Switch et 2 jeux multi (le premier PS4 / NSW et l'autre NSW / PS4 / XB1))

2 jeux de Square Enix (tous elks deux uniquement Nintendo Switch)

2 jeux de Warner (1 Nintendo Switch uniquement et un autre multi)

2 jeux d'Ubisoft (deux jeux multi)

1 jeu de Take Two (un jeu multi)

1 jeu de Capcom (Nintendo Switch uniquement

Alors ce listing cache-t-il des surprises ? Comme d'habitude, seul 'lavenir nous le dira et en attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.