Amazon France liste désormais 15 jeux mystérieux à venir prochainement sur Nintendo Switch

Tout à commencé lorsque onze jeux Nintendo Switch non titrés, bientôt rejoint par un douzième, ont été repérés sur Amazon France laissant penser que Bethesda, Warner, Ubisoft, Square Enix et Konami se préparaient à faire des annonces sur Nintendo Switch- peut-être des titres qui aurait du être présenté à l'E3 (avant son annulation).

Douze "nouveaux" titres, c'était déjà pas mal (même si on ne c'est pas s'il s'agit vraiment de nouveautés ou des portages ou encore des titres déjà ou jamais évoqués) mais voilà que le catalogue de jeux Nintendo Switch a encore été mis à jour en ajoutant trois nouvelles entrées uniquement dédiées à la Switch. Un jeu Koch Media et deux autres signés Ubisoft et Square Enix. Retrouvez le détail de ces jeux ci-dessous et n'hésitez pas, comme d 'habitude à faire vos pronostics.

Retrouvez le détail du catalogue ci-dessous (ou ici )

3 jeux de Bethesda (1 exclu Nintendo Switch et 2 jeux multi (le premier PS4 / NSW et l'autre NSW / PS4 / XB1))

3 jeux de Square Enix (tous les trois uniquement Nintendo Switch)

2 jeux de Warner (1 Nintendo Switch uniquement et un autre multi)

3 jeux d'Ubisoft (deux jeux multi et un jeu Switch uniquement)

1 jeu de Take Two (un jeu multi)

1 jeu de Capcom (Nintendo Switch uniquement)

1 jeu de Konami (Nintendo Switch uniquement)

1 jeu Koch Media (Nintendo Switch uniquement)

Source : Gonintendo