[TEST] Game & Watch: Super Mario Bros.

Il y a encore quelques années, les Game and Watch étaient complètement ringards. Oui, je sais, ça fait bizarre à dire, mais fut un temps où il était possible d’en trouver une poignée de francs au détour d’une brocante.

Il faut dire que le jeu à cristaux liquides était devenu le terrain de jeu de Tiger, qui bombardait les étals de jouets à licence et du point de vue des joueurs, pourquoi acheter l’un de ces jeux quand on pouvait s’acheter un jeu bien plus évolué sur sa console portable du moment?

D'ailleurs, j'ai appris qu'il existait des versions "montre" de ces jeux. Déjà que c'était injouable sur l'original

Pourtant, de vous à moi, aucun jeu Tiger n’a pu ne serait-ce qu’atteindre la qualité d’un Game and Watch. De plus, ces derniers restaient des valeurs sûres pour les moins fortunés, ainsi que des machines endurantes pouvant tenir de nombreuses journées.

Aujourd’hui, fini les LCD, bonjour les DLC et place à la Game and Watch Super Mario Bros. Sortie aujourd’hui, la bête est livrée dans une boîte à peu près similaire à celles d’il y a 30 ans, avec un sympathique fourreau en plastique. Dedans, on y trouve un chargeur USB-C, la console et un livret qui ne fait que mettre en garde les épileptiques…

Le travail de Nintendo pour répliquer les G&W Wide Screen est vraiment impressionnant. On y retrouve les mêmes boutons, la même croix que dans le G&W Donkey Kong et une taille identique aux modèles Wide Screen. Seul l’écran est un petit peu plus large que l’original. Comme sur les modèles originaux, on peut consulter l’heure (malheureusement uniquement dans le format américain) avec de jolies animations pour agrémenter l’horloge.

Sur cette machine, on y trouve 3 jeux: Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 et une réplique de Ball avec la tête de Mario remplaçant celle du personnage original. Pour ce dernier, rien à redire, c’est avec ce type de jeux que la gamme s’était créée sa réputation de jeux simples mais amusants et addictifs. Comme l’original, on peut sélectionner deux modes de jeu pour faire varier le nombre de balles.

Passons à Super Mario Bros, et là constat beaucoup plus mitigé. La NES (comme beaucoup de consoles retro) avait la particularité d’avoir des pixels au ratio 8:7 plutôt que 1:1 sur nos TV, c’est à dire rectangulaires plutôt que carrés. Hors, aujourd’hui, s’il on veut que les pixels soient nets, on est obligé de redimensionner les pixels pour qu’ils n’aient pas tous la même taille. Sachant qu’un pixel sur NES est 14% plus large que haut, on arrive sur un non-entier. Si cela ne pose pas trop de problèmes sur des écrans 1920x1080 (voire aucun sur un écran 4K), pour un écran en 240p ou 480p, il va falloir compresser ou élargir la taille du pixel en temps réel pour essayer de conserver cet aspect. Le résultat en jeu: un effet dégueulasse sur tout ce qui va bouger horizontalement à l’écran.

Une fois qu'on l'a remarqué, on ne voit plus que ça

Plus les élément de scrolling vont être détaillés et plus le taux de rafraîchissement de celui-ci est élevé, plus cet effet sera visible. Et même si les décors sont très simplistes sur Super Mario Bros et sa suite, il n’empêche que ça saute aux yeux. Je comprends que la tentation ait été de correspondre au ratio des pixels de la NES, tout en priant que le joueur n’y verrait rien, mais le mieux aurait quand même été de laisser le choix entre les pixels carré et le ratio d’origine comme sur la plupart des supports d’émulation, non?

On pourra dire que je chipote, mais pour si peu de jeux, il aurait fallu peaufiner tout ça, surtout que vu la taille de l’écran et les problèmes de vue du public cible, on a le nez collé sur l’écran et donc sur les défauts de l’image. Même chose pour la conception de la machine: pourquoi avoir situé le haut-parleur sur le côté? La plupart du temps, les mains viendront étouffer le son de la console. Pourquoi ne pas l’avoir mis en façade comme sur toutes les consoles portables Nintendo?

Au final, je suis un peu déçu. A ce prix là et vu le maigre contenu, comme pour la compilation sortie il y a peu sur Swicth, je pense qu’on est en droit d’attendre de l’excellence. Même la petite chanson que l’on débloque sur l’horloge a été foirée à cause de l’inversion des langages (pour l’avoir en français, il faut sélectionner… L’espagnol). En conclusion, on a en face un très bel objet de collection, mais une partie software bâclée.