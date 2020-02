Zelda : Ocarina of Time : un coup d’œil sur des images inédites de la version bêta du jeu

Si chaque épisode de Zelda a su apporter une pierre à l'édifice de la légende, Zelda Ocarina of Time reste un épisode à part à cause de l'impact émotionnel provoqué par sa sortie au milieu des années 90 et qui restera longtemps insurpassable... Ainsi, plus de 20 ans après sa sortie initiale sur N64, le jeu reste toujours une référence et un titre à part dans le cœur des gamers. Si la moindre image du jeu provoque en vous un torrent d'émotion et une vive nostalgie vous serez heureux de découvrir des images rares de la bêta du jeu découvert dans une VHS promotionnelle destinée au marché brésilien et publiées sur Youtube part Hard4Games.

Retrouvez cette vidéo ci-dessous. Vous pourrez vous amuser à voir les différences avec la version finale et découvrir notamment une version alternative de Zelda, des notes de musiques, une fée très élégante et des tas d'autres petits détails. Enjoy

Source : Youtube